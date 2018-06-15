Арестованный омский депутат попросил лекарство во время суда

КРАСНОЯРСК, 15 июн — РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве в крупном размере депутат омского законодательного собрания Сергей Калинин попросил лекарство в конце судебного заседания в пятницу, сообщили РИА Новости в Куйбышевском районном суде Омска.

Калинин был задержан в четверг. В пятницу по ходатайству следствия депутата арестовали на месяц – до 15 июля. Ранее следствие задержало в качестве подозреваемого директора компании "Омскгазсеть" Александра Орлова, ему предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест.

"В конце судебного заседания он (Калинин – ред.) попросил лекарственное средство. Конвой ему его предоставил", — сказал собеседник агентства.

Региональное информагентство "Омск-информ" сообщило, что во время заседания Калинин схватился за сердце и стонал, требуя лекарство.

По версии следователей, в 2011-2018 годах за счет искусственного включения в тариф ООО "Омскгазсеть" затрат на аренду газопроводов у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере. В прокуратуре Омской области сообщили, что, предварительно, общий ущерб по делу превышает 1 миллиард рублей — более точная сумма будет известна позднее. По версии следствия, Калинин является руководителем одной из аффилированных компаний, участвующих в мошеннической схеме.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В СК отметили, что информация следователей послужила одним из оснований для утверждения ФАС России новых тарифов на услуги по транспортировке газа ООО "Омскгазсеть", размер которых был уменьшен более чем в два раза.