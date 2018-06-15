На станции Черусти в Подмосковье четыре вагона с углем сошли с рельсов

На месте схода вагонов с углем аа станции Черусти. 15 июня 2018

На месте схода вагонов с углем аа станции Черусти. 15 июня 2018

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Черусти в Подмосковье, движение приостановлено, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Сегодня в 12.44 на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. В настоящее время приостановлено движение поездов на станции", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.