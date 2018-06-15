Суд оставил без рассмотрения дело по иску подруги Захарченко к Минфину

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оставил без рассмотрения дело по иску гражданской жены скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой о взыскании трех миллионов рублей в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, если Пестрикова решит возобновить дело, ей надо будет подать соответствующие ходатайство, пояснил судья.
Ранее судья огласил ходатайство, в котором Пестрикова отказывается от участия в рассмотрении дела, отзывает все доверенности, а также просит оставить дело без рассмотрения.
На заседании присутствовали только представители прессы, подруга Захарченко, представители Минфина и прокуратуры не явились в суд.
Как сообщалось, Пестрикова при помощи своих адвокатов подала иск к Министерству финансов РФ в лице управления федерального казначейства по Москве о возмещении морального вреда в размере трех миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.
В то же время следствие утверждает, что источником указанных средств является полковник Захарченко. Эти деньги ранее были арестованы в рамках уголовного дела против экс-полицейского на счетах ВТБ 24, открытых на имя Горшковой.
В среду суд отказал защите в вызове для допроса адвоката, который оказывал услуги Пестриковой в Самаре при ее задержании, а также не нашел основания для истребования материалов проверки по уголовному делу в отношении нее. Защита настаивала на изучении указанных материалов, поскольку ее с документами не знакомили, а только в них указано фактическое время задержания Пестриковой и иные моменты, необходимые для доказательства обоснованности иска.