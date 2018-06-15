Депутата заксобрания Омской области арестовали по делу о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 15 июн — РИА Новости. Депутат заксобрания Омской области Сергей Калинин, проходящий по делу о мошенничестве в особо крупном размере, арестован на месяц — до 15 июля, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Калинин был задержан в четверг по делу о мошенничестве в крупном размере. Ранее следствие задержало в качестве подозреваемого директора компании "Омскгазсеть" Александра Орлова, которому предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении — он отправлен под домашний арест.

По версии следователей, в 2011-2018 годах за счет искусственного включения в тариф ООО "Омскгазсеть" затрат на аренду газопроводов у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере. В прокуратуре Омской области сообщили, что, предварительно, общий ущерб по делу превышает 1 миллиард рублей — более точная сумма будет известна позднее. По версии следствия, Калинин является руководителем одной из аффилированных компаний, участвующих в мошеннической схеме.

"Суд по ходатайству следственных органов и поддержке прокуратуры избрал Калинину меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля", — сказал Павленко.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ведомстве отметили, что информация следователей послужила одним из оснований для утверждения ФАС России новых тарифов на услуги по транспортировке газа ООО "Омскгазсеть", размер которых был уменьшен более чем в два раза.