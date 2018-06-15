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Происшествия

Гражданская жена Захарченко пожаловалась на ВТБ в суд и Центробанк

12:1615.06.2018
23717
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде города Москвы. Архивное фотоДмитрий Захарченко в Пресненском суде города Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Гражданская жена полковника Дмитрия Захарченко Марина Семынина пожаловалась в суд и Центробанк на ВТБ, который не возвращает ей ценные бумаги на 209 тысяч долларов, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Карабанов.

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Изъятые у полковника Захарченко миллиарды утратили статус вещдока
"Мы подали жалобу в Центробанк и иск в Замоскворецкий суд столицы. В иске просим признать незаконным отказ ВТБ в распоряжении ценными бумагами, размещенными в одном из отделений банка, обязать банк вернуть их и компенсировать 300 тысяч рублей морального вреда", — сказал адвокат. Он добавил, что дата рассмотрения иска еще не назначена.

По его словам, на ценные бумаги был наложен арест, его срок истек, но банк отказался выдавать их, сославшись на необходимость получить разрешение у Следственного комитета.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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radiozaboy
"Гражданская жена"

нет такого юридического понятия, есть понятие - сожительница.
12:34
15.06.2018
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Антон Михайлов
Полную конфискацию, всего имущества у этого врага народа, всех кто по его воле озолотился так же до нитки раздеть, пусть в общагах живут или на зоне - без разницы. Все, кто идут против народа должны наказываться по всей строгости.

А эту курицу, что рот раскрыла, привлечь за пособничество. Сто пудов у нее заначки еще есть. Надо крутить дело до конца, привлекать профессоров и докторов наук по финансам и экономике, устраивать допросы, ловить на разногласиях и выуживать всю информацию о всех счетах, после чего конфисковывать все, даже то, что было хорошо спрятано. Глядишь и бюджет наполнится сам собой...
12:31
15.06.2018
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Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
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