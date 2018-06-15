Гражданская жена Захарченко пожаловалась на ВТБ в суд и Центробанк

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Гражданская жена полковника Дмитрия Захарченко Марина Семынина пожаловалась в суд и Центробанк на ВТБ, который не возвращает ей ценные бумаги на 209 тысяч долларов, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Карабанов.

"Мы подали жалобу в Центробанк и иск в Замоскворецкий суд столицы. В иске просим признать незаконным отказ ВТБ в распоряжении ценными бумагами, размещенными в одном из отделений банка, обязать банк вернуть их и компенсировать 300 тысяч рублей морального вреда", — сказал адвокат. Он добавил, что дата рассмотрения иска еще не назначена.

По его словам, на ценные бумаги был наложен арест, его срок истек, но банк отказался выдавать их, сославшись на необходимость получить разрешение у Следственного комитета.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.