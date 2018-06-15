Правоохранители озвучили причины убийства и самоубийства в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 15 июн — РИА Новости. Следователи и полицейские продолжают работу на месте убийства 42-летней

жительницы Новокузнецка, которую застрелил бывший муж, после этого покончивший с собой, причиной инцидента стал бытовой конфликт, сообщают в пятницу следственное управление СК РФ по Кемеровской области и региональный главк МВД.

По данным правоохранителей, около полудня по местному времени (8.00 мск) 46-летний мужчина пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Увидев женщину на улице, он выстрелил в нее, после чего зашел в здание и совершил суицид.

"С места преступления изъята гильза 12 калибра. Никто больше не пострадал. На месте преступления работают следователи, сотрудники полиции. Установлено, что накануне между бывшими супругами произошел конфликт", — говорится в сообщении следственного управления.

Расследование уголовного дела по статье "Убийство" продолжается.

В местных СМИ ранее сообщалось, что после убийства мужчина якобы забаррикадировался в здании, после чего его пришлось брать штурмом. В СК РФ эту информацию не подтверждают.

"Установлено, что преступление произошло на бытовой почве. Подозреваемый и потерпевшая являются бывшими супругами. Других пострадавших в результате данного инцидента нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — прокомментировал инцидент начальник отдела информации и общественных связей ГУМВД по Кемеровской области Игорь Ситдиков.