Житель Башкирии получил восемь лет колонии за покушение на убийство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Житель Башкирии признан виновным в покушении на убийство по найму и осужден на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан.

По данным следствия, 20 октября 2017 года в подземном гараже одного из жилых домов в городе Уфе в своем автомобиле был обнаружен 40-летний мужчина с огнестрельными ранениями. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, он остался жив. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен исполнитель убийства, им оказался 43-летний житель города Уфы, который признал вину в совершении преступления.

"Обвиняемый сообщил, что совершил преступление по найму и указал соучастников убийства. Они задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел в отношении них продолжается. Обвиняемому в покушении на убийство назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.