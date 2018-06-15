В Новокузнецке мужчина застрелил бывшую жену на улице и покончил с собой

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мужчина в Новокузнецке застрелил бывшую жену на улице, зашел в офис, где она работала, и покончил с собой, сообщает СК РФ в "ТамТам".

"В Новокузнецке сегодня около полудня 46-летний мужчина пришел к офису, в котором работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он произвел в нее выстрел, предположительно из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис, где совершил суицид", — говорится в релизе.

По данному факту возбуждено дело по статье "Убийство".

Ранее в местных СМИ сообщалось, что после убийства мужчина якобы забаррикадировался в здании, после чего его пришлось брать штурмом. В СК РФ эту информацию не подтверждают.

Конфликт между бывшими супругами произошел из-за ревности, заявил радиостанции "Говорит Москва" врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

"Обычная бытовая трагедия, ревность, муж, жена, все. Надо успокоить всех людей и не раскачивать эту ситуацию. Обычная трагедия на почве ревности. Заложников не было, в принципе", — сказал глава региона.