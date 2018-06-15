Суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кузбасса

КЕМЕРОВО, 15 июн — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил в силе решение Центрального районного суда Кемерово об аресте бывшего руководителя главка МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, ставшего фигурантом уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" с 60 погибшими, сообщили РИА Новости в суде.
Следствие обвиняет бывшего начальника кузбасского МЧС в халатности по делу о пожаре в "Зимней вишне", а также в хищении и растрате с использованием служебного положения более 1,8 миллиона рублей из ведомственного бюджета.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего в рамках уголовного дела задержаны десять человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.