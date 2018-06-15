Суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кузбасса

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, задержанный по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и обвиненный в халатности и растрате, во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. Архивное фото

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, задержанный по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и обвиненный в халатности и растрате, во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 15 июн — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил в силе решение Центрального районного суда Кемерово об аресте бывшего руководителя главка МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, ставшего фигурантом уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" с 60 погибшими, сообщили РИА Новости в суде.

"На сегодняшнем заседании по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Мамонтова и его адвоката на постановление Центрального районного суда Кемерова, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (до 25 июля), и оставил ее без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения", — сообщили в облсуде.

Следствие обвиняет бывшего начальника кузбасского МЧС в халатности по делу о пожаре в "Зимней вишне", а также в хищении и растрате с использованием служебного положения более 1,8 миллиона рублей из ведомственного бюджета.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего в рамках уголовного дела задержаны десять человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.