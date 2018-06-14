Глава Серпуховского района отверг обвинения в превышении полномочий

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун назвал "фуфлом" обвинения в свой адрес, заявив, что его "заказали" областные чиновники, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте Шестуна.
Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию.
По Уголовному кодексу, чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы или другие, более мягкие виды наказания.
Дома у Шестуна, его зама и в районной администрации прошла серия обысков, в ходе которых были изъяты документы за 2007-2008 годы. Официально фабула обвинения не сообщается.
В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.