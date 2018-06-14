Глава Серпуховского района отверг обвинения в превышении полномочий

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун назвал "фуфлом" обвинения в свой адрес, заявив, что его "заказали" областные чиновники, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте Шестуна.

"Это — фальшь, фуфло все", — сказал Шестун журналистам, отрицая вину в превышении полномочий.

Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию.

По Уголовному кодексу, чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы или другие, более мягкие виды наказания.

Дома у Шестуна, его зама и в районной администрации прошла серия обысков, в ходе которых были изъяты документы за 2007-2008 годы. Официально фабула обвинения не сообщается.

Шестун в начале апреля разместил на YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.