Суд продлил домашний арест обвиняемому в подкупе нижегородскому депутату

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под домашним арестом депутату законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву, обвиняемому в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

По данным следствия, в июне 2015 года в Нижнем Новгороде депутат регионального парламента, председатель совета регионального отделения одной из политических партий Александр Бочкарев "получил от гражданина 5 миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы города Нижнего Новгорода шестого созыва для выдвижения от указанной партии". Следствие уточняет, что по результатам выборов гражданин не был избран депутатом городской думы. Бочкарев был отправлен под домашний арест в ноябре 2017 года, затем срок ареста несколько раз продляли.

"Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 14 июня 2018 года срок содержания под домашним арестом обвиняемому продлен на два месяца – по 19 августа включительно", — говорится в сообщении.

Таким образом, общий срок содержания Бочкарева под домашним арестом составит восемь месяцев и 29 дней.