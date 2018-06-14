МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) "Лукойл-Астраханьэнерго" за уклонение от услуг по теплоснабжению, говорится в сообщении ведомства.

В декабре прошлого года МУП города Астрахани "Колос" обратилось в ФАС с жалобой на "Лукойл-Астраханьэнерго", которая отказала в заключение договора оказания услуг по передаче теплоэнергии. По закону, договор оказания услуг по передаче тепловой энергии между теплосетевой организацией и ЕТО (занимает доминирующее положение) заключается в обязательном порядке. В ходе разбирательства ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства и предписала "дочке" "Лукойла" в течение 15 дней предпринять меры по исправлению ситуации.

"Лукойл-Астраханьэнерго" в установленные сроки предупреждение не выполнило. Кроме того, обжаловало его в суде, но первая инстанция подтвердила законность предупреждения ФАС.

"ФАС России возбудила дело в отношении компании по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Отмечу, что в прошлом году вступили изменения в закон о теплоснабжении, предусматривающие лишение статуса ЕТО в случае неоднократного нарушения законодательства", — приводятся в сообщении ФАС слова замруководителя ведомства Виталия Королева.

Компания "Лукойл-Астраханьэнерго" не ответила на запрос РИА Новости.

"Лукойл-Астраханьэнерго" является крупным производителем тепловой и электрической энергии в Астраханском регионе. В составе компании работает Астраханская ТЭЦ-2 и 18 котельных.