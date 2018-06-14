Владелец лодочной станции на Волге заявил, что его не было при выходе судна

ВОЛГОГРАД, 14 июн — РИА Новости. Владелец лодочной станции, где стоял столкнувшийся на Волге с баржей катамаран, Леонид Жданов рассказал перед заседанием суда, что его не было на месте при выходе судна на воду, а сотрудники станции осмотрели капитана и сочли его трезвым.

Центральный районный суд Волгограда в четверг избирает меру пресечения Жданову. Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством избрать ему меру пресечения в виде ареста. По версии правоохранителей, Жданов не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, столкнувшегося после с баржей.

Жданов перед заседанием суда выразил соболезнования погибшим при ЧП, но вину не признал. "При выходе судна на воду мы только визуально осматриваем капитана. По словам моих работников и видеозаписи, он был трезвый. Меня на месте в тот момент не было. Мы не знали, что судно не имеет регистрации в ГИМС", — заявил Жданов.

По словам родственницы Жданова Елены Черняк, он выехал на место крушения сразу, как узнал о ЧП, провел там всю ночь, был допрошен следователям и задержан.

Супруга владельца станции Евгения Жданова подтвердила, что её муж весь день провёл с семьёй, так как у него был выходной.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

Позже СК сообщил о задержании владельца лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" Леонид Жданов не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волга.