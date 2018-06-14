Главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну предъявили обвинение

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Следствие предъявило главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну обвинение в превышении полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. В среду в доме у Шестуна и в здании администрации Серпуховского района провели обыски.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. – Прим. ред.)", — сказала Царева.

Как сообщала ранее районная администрация, 5 и 9 апреля и 4 мая обыски уже проводились в здании администрации. По данным местных властей, в ходе них были изъяты документы за 2007-2008 годы. В конце апреля обыски прошли у заместителей главы района. Правоохранительные органы информацию не комментировали.

Шестун в начале апреля разместил в YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.