Министра сельского хозяйства Оренбуржья задержали по подозрению в хищении

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов, а также бизнесмен Виктор Железнов задержаны по подозрению в хищении 100 миллионов рублей при получении субсидий, сообщает СК РФ в Twitter.

"Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 55-летний Михаил Маслов и руководитель ООО "СГЦ "Вишневский" 38-летний Виктор Железнов задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств на 100 миллионов рублей при получении субсидий", — говорится в сообщении.

На сайте СК отмечается, что министр и его сообщник задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве. В ходе расследования стало известно, что в 2015-2016 годах в Оренбургской области представители одной из организаций агропромышленного комплекса — ООО "СГЦ "Вишневский" — похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий сумму более 100 миллионов рублей. По версии следствия, к хищению бюджетных средств причастны задержанные.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.