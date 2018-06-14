Житель Карелии пытался убить собутыльника 12 ударами топора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Житель Карелии, нанесший 12 ударов топором своему собутыльнику, после которых тот выжил, предстанет перед судом по обвинению о покушении на убийство, сообщает пресс-служба управления СК по республике Карелия.
По данным пресс-службы, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и врачи доставили потерпевшего в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, и он остался жив.
В настоящее время уголовное дело о покушении на убийство направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.