Всех пострадавших от отравления в крымском лагере выписали из больницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Все дети и взрослые, госпитализированные в больницу с отравлением из детского оздоровительного лагеря "Ласпи" в Крыму, выписаны, сообщил вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин 9 июня сообщил, что в городскую инфекционную больницу поступили 16 детей и пять вожатых из лагеря "Ласпи". Решением комиссии по ЧС лагерь был закрыт. Причиной отравления, по информации Роспотребнадзора, стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке. Департамент образования заменил путевки первой смены из "Ласпи" на другие оздоровительные лагеря.

"На сегодняшний день все дети и взрослые, поступившие в больницу из лагеря, выздоровели и находятся дома", — сказал журналистам Кривов.

По его словам, в лагере проводятся мероприятия по дезинфекции и проверка документации, заново укомплектовывается штат.

"После выполнения всех предписаний Роспотребнадзора будет повторно проведено обследование лагеря, на основе лабораторных исследований будем подавать документы о возобновлении работы. При оптимистичном прогнозе это произойдет со второй смены", – отметил вице-губернатор.