Депутат Заксобрания Омской области стал фигурантом дела о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Омской области Сергей Калинин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Калинин проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В отношении него идут следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ему предъявить обвинение и ходатайствовать о мере пресечения", — сказал официальный представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко, не раскрывая подробностей и деталей дела.
В пресс-службе заксобрания Омской области РИА Новости сообщили, "что узнали о задержании из СМИ, однако подтверждения компетентных органов не имеют".
Согласно данным, размещенным на портале областного ЗС, Калинин несколько раз избирался в краевой парламент, начиная с марта 2002 года. Последний раз в 2016 году избран депутатом ЗС Омской области по Советскому избирательному округу №4, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, член комитета по собственности.