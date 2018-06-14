Депутат Заксобрания Омской области стал фигурантом дела о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Омской области Сергей Калинин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что в среду вечером на 48 часов был задержан депутат ЗС Омской области, бизнесмен Сергей Калинин, он содержится в ИВС, а следователи занимаются арестом его имущества и счетов. Отмечалось, что уголовное дело, в рамках которого задержан Калинин, возбуждено по факту завышения тарифов на транспортировку газа для населения.

"Калинин проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В отношении него идут следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ему предъявить обвинение и ходатайствовать о мере пресечения", — сказал официальный представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко, не раскрывая подробностей и деталей дела.

Он добавил, что директор "Омскгазсетей" Александр Орлов с 9 июня находится под домашним арестом.

В пресс-службе заксобрания Омской области РИА Новости сообщили, "что узнали о задержании из СМИ, однако подтверждения компетентных органов не имеют".

Согласно данным, размещенным на портале областного ЗС, Калинин несколько раз избирался в краевой парламент, начиная с марта 2002 года. Последний раз в 2016 году избран депутатом ЗС Омской области по Советскому избирательному округу №4, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, член комитета по собственности.