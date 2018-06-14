Россельхознадзор обнаружил вспышки АЧС в ряде областей

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской, Саратовской и Ленинградской областях, сообщает ведомство в четверг.

"В результате лабораторных исследований… в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся на территории личного подсобного хозяйства муниципального образования "Правдинский городской окру" Калининградской области, выделен генетический материал вируса АЧС", — говорится в сообщении.

Также геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве Екатериновского муниципального района Саратовской области. Кроме того, геном этого вируса найден в материале, отобранном от трупов диких кабанов, обнаруженных в лесном массиве на территории Осьминского сельского поселения Лужского района Ленинградской области.

Как сообщает ведомство, в настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Калининградской, Саратовской и Ленинградской областей.

Ведомство неоднократно фиксировало очаги АЧС в перечисленных регионах. Ранее в июне этот вирус обнаружили в патологическом материале домашних свиней из личных подсобных хозяйств Ртищевского муниципального района Саратовской области и Гвардейского района Калининградской области.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.