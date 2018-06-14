Суд на Ставрополье рассмотрит дело о махинациях на миллиард рублей

ПЯТИГОРСК, 14 июн — РИА Новости. Суд в Ставропольком крае рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жителей региона, обвиняемых в неуплате налогов, отмывании денег, присвоении, мошенничестве и покушении на него на общую сумму более миллиарда рублей, сообщает Генпрокуратура.

"По версии следствия, двое жителей города Новоалександровска, являясь руководителями коммерческих организаций, с участием подчиненных им работников бухгалтерии с 2010 года по 2012 год уклонились от уплаты налогов на общую сумму 180 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Кроме этого, они предоставляли в налоговые органы заведомо ложные документы и получили необоснованное возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 1,3 миллиона рублей.

По данным ведомства, в 2015 году, обманув своего контрагента по договорам поставки и хранения сельхозпродукции, злоумышленники получили от него денежные средства в размере 889 миллионов рублей. Но условия договора не выполнили, а деньги присвоили себе, добавлено в сообщении. "Похищенные в результате мошеннических действий 41,4 миллиона рублей один из мужчин легализовал путем перевода их на счет подконтрольного ему юридического лица и оплаты кредитных обязательств своей организации", — отметили в ведомстве.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, материалы уголовного дела направлены в Новоалександровский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.