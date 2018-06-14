Депутата из Чебоксар обвинили в мошенничестве при строительстве дороги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Депутат Чебоксарского городского собрания депутатов обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере, и подделке официальных документов при строительстве автодороги, сообщает следственное управление СК России по Чувашской Республике.

По данным следствия, 19 октября 2015 года между депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, который является генеральным директором строительной компании, и Большешатьминским сельским поселением Красноармейского района был заключен муниципальный контракт на строительство автодороги протяженностью около 1,7 километра в деревне Кошки.

Зная о том, что строительная компания не выполнила взятые на себя обязательства, злоумышленник подготовил фиктивные документы о стоимости выполненных работ и затрат, которые представил заказчику уже 2 ноября 2015 года, то есть через две недели после заключения муниципального контракта. В результате на расчетный счет организации, возглавляемой обвиняемым, было перечислено свыше 970 тысяч рублей.

"Обвиняемый принял меры к устранению нарушений при исполнении муниципального контракта и доделке невыполненных работ только после проверки, проведенной органами прокуратуры Чувашской Республики, а ее материалы были представлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время все работы по строительству автодороги выполнены в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.