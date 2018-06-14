В Кузбассе столкнулись автобус и грузовик, сообщил источник

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Три человека погибли, еще пять пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Беловском районе Кемеровской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На автодороге Новый Каракан-Белово столкнулись рейсовый автобус и грузовик. По предварительным данным, пострадали восемь человек, трое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшие доставлены в городскую больницу Белово. Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

Другой представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что "столкнулся "КамАЗ" с прицепом и маршрутное такси, скорее всего, "ПАЗик". "Погибли два пассажира и водитель автобуса… По предварительным данным, автобус выехал на встречку, грузовик пытался уйти от столкновения, но зацепил его груженым прицепом", — добавил он.

По информации главка МЧС по Кузбассу, ДТП произошло в 15.43 (11.43 мск) на автодороге в районе села Поморцево. В ликвидации последствий аварии принимали участие девять спасателей и три единицы техники.