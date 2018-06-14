Участника теракта в Буденновске приговорили к 14 годам тюрьмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг приговорил к 14 годам колонии Бадрудди Даудова за участие в теракте с захватом заложников в Буденновске в 1995 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Суд назначил Даудову 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказала она.

Уроженцу Чечни Даудову инкриминировался захват заложников, участие в банде и теракте.

В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, нападали на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317.

В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.