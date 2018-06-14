Экс-министр Хабаровского края проведет в колонии 5,5 года

ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда оставила без изменения приговор бывшему министру строительства Хабаровского края Андрею Попову, который был приговорен к 5,5 годам колонии за превышение должностных полномочий и нерациональное использование 750 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает прокуратура края в четверг.

Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года Центральный районный суд Хабаровска признал Попова виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии, а также лишил его на 2 года права занимать определенные должности.

Суд установил, что Попов единолично принял решение о массовом возведении за счет средств краевого бюджета жилья для сирот в селе Мирное под Хабаровском. Однако в этом районе в квартирах нуждались только три человека. Кроме того, в 2013-2014 годах он неправомерно заключил с ООО "Капитель" ряд государственных контрактов на строительство квартир для детей-сирот и инвалидов и не обеспечил должный контроль за строительством. Работы были оплачены, но не выполнены в срок.

Действия Попова повлекли нарушение прав сирот на получение бесплатного жилья, а также неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 750 миллионов рублей.

"Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда оставила без изменения приговор бывшему министру строительства Хабаровского края Андрею Попову. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.