Столкнувшийся с баржей на Волге катамаран сняли с учета ГИМС в 2017 году

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Столкнувшийся с баржей в Волгограде катамаран на момент ЧП не входил в реестр государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), так как судно планировалось использовать в коммерческих целях, сообщило в четверг МЧС России.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело. Позже СК сообщил о задержании владельца лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волга.

"Катамаран ранее был зарегистрирован в реестре маломерных судов, в 2016 году он получил положительное заключение о годности к плаванию. Однако в 2017 году его исключили из соответствующего реестра на основании поступившего заявления, что катамаран планируется использовать в коммерческих целях. Под учетом ГИМС находятся только те маломерные суда, которые используются в личных, а не коммерческих целях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной аварии вероятнее всего стало несоблюдение судоводителем правил плавания в результате выхода маломерного судна на судовой ход, а также превышение максимального количества людей на борту судна.