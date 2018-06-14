ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Все госпитализированные с кишечной инфекцией из лагеря "Сосновый бор" в Свердловской области выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
"Вчера все были выписаны из больниц", — сообщили в минздраве.
Как выяснило региональное управление Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции в детском лагере стало нарушение противоэпидемического режима поваром пищеблока и мойщицей посуды. В частности, специалистами ведомства зафиксированы нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, дезинфекционного режима и правил личной гигиены персоналом.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.