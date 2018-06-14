СК начал проверку после обрушения на руднике в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 14 июн — РИА Новости. Следователи Алтайского края проводят проверку по факту обрушения породы на Корбалихинском руднике в Алтайском крае, в результате которого погиб один шахтер, еще один пострадал, сообщили в четверг в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, 13 июня на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы — под завалами оказались два проходчика. "Спасателям удалось извлечь потерпевших из-под завала, однако 34-летнего сотрудника спасти не удалось — от полученных травм он скончался на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка", — сказали в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента, дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасность при ведении горных и иных работ.

Как сообщалось ранее, сообщение об обрушении в шахте поступило в 22.35 по местному времени (18.35 мск) среды. Аварийно-спасательные работы были завершены утром в четверг.