СК начал проверку после обрушения на руднике в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 14 июн — РИА Новости. Следователи Алтайского края проводят проверку по факту обрушения породы на Корбалихинском руднике в Алтайском крае, в результате которого погиб один шахтер, еще один пострадал, сообщили в четверг в региональном управлении Следственного комитета.
Следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента, дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасность при ведении горных и иных работ.
Как сообщалось ранее, сообщение об обрушении в шахте поступило в 22.35 по местному времени (18.35 мск) среды. Аварийно-спасательные работы были завершены утром в четверг.