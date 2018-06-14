Восемь человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 июн — РИА Новости. Восемь человек остаются в больницах после ДТП с участием пассажирской "Газели" и "КамАЗа" в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что в столкновении маршрутки и грузовика в Карабудахкентском районе Дагестана двое погибли, еще 13 пострадали.

"Трое человек находятся в больнице в Карабудахкентском районе, пять человек ночью были перевезены в Махачкалу на транспорте дагестанского центра Медицины и катастроф. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что пять человек были выписаны на амбулаторное лечение, в том числе трое детей.