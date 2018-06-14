Два фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" обжаловали арест

КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Защита бывшего начальника главка МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и экс-руководителя региональной инспекции государственного строительного надзора Танзилии Комковой, обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" с 60 погибшими, обжаловали продление ареста, сообщили журналистам в четверг в Кемеровском областном суде.

"В Кемеровский областной суд по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", поступили апелляционные жалобы Комковой и ее адвоката, а также Мамонтова и его адвоката на постановления Центрального районного суда Кемерово, которыми им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в суде.

Судебные заседания, на которых планируется рассмотреть апелляции обоих фигурантов, назначены на пятницу, 15 июня. Ранее суд по ходатайству следствия арестовал Мамонтова до 25 июля, Комкову — до 25 августа. Бывший глава кузбасского МЧС, помимо халатности по делу о пожаре в "Зимней вишне", обвиняется в растрате с использованием служебного положения более 1,8 миллиона рублей из ведомственного бюджета.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего в рамках уголовного дела задержаны десять человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.