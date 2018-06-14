В Красноярском крае начали проверку после аварийной посадки Ми-2

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента с вертолетом Ми-2, который совершил аварийную посадку в таймырском районе Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Ранее МЧС сообщило об аварийной посадке в четверг утром вертолета Ми-2. На борту было два члена экипажа и пять пассажиров, никто не пострадал. Борт принадлежит компании "Аэрогео". На место аварийной посадки с аэропорта "Алыкель" направлен борт Ми-8 от Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

"По данному факту начата проверка", — сказала Горбунова, не раскрывая подробностей.

По данным источника в экстренных службах региона, у борта повреждена хвостовая часть, он принадлежит компании "Аэрогео", но использовался по договору АО "Норильскавиа". Борт совершал облет газопровода.