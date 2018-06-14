В Красноярском крае начали проверку после аварийной посадки Ми-2

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента с вертолетом Ми-2, который совершил аварийную посадку в таймырском районе Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"По данному факту начата проверка", — сказала Горбунова, не раскрывая подробностей.
По данным источника в экстренных службах региона, у борта повреждена хвостовая часть, он принадлежит компании "Аэрогео", но использовался по договору АО "Норильскавиа". Борт совершал облет газопровода.