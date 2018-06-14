На Дальнем Востоке сгорело около 3,7 тысяч гектаров территории за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Около 3,7 тысячи гектаров природных территорий за сутки сгорело на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

В среду сообщалось, что за сутки огонь прошел 15,5 тысячи гектаров территории Дальнего Востока.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 5 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 28 очагов: 14 в Республике Саха (Якутия), 10 в Хабаровском крае, 4 в Амурской области", — говорится в сообщении.

Потушено пять очагов. К утру четверга действовало 23 пожара: 13 в Республике Саха (Якутия), 8 в Хабаровском крае, 2 в Амурской области.

За сутки огнем пройдено 3,7 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Амурскую область – 72,9% и Якутию – 25%.

С начала пожароопасного периода 2018 года в ДФО зарегистрировано 1439 лесных пожаров.