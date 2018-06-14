Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в четверг утром по местному времени вблизи Командорских островов. Эпицентр находился на глубине 30 километров в 628 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Ближайший к эпицентру населенный пункт – село Никольское (остров Беринга, Командорские острова) — расположен в 129 километрах", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,3.