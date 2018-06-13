Первокурсника МГУ оштрафовали за надпись против фан-зоны ЧМ

Символика чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

Символика чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полиция на 1,5 тысячи оштрафовала студента МГУ Дмитрия Петелина за надпись "Нет фан-зоне" на указателе, сообщил РИА Новости адвокат правозащитной организации "Открытая Россия" Сергей Бадамшин.

"Петелина признали виновным по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и назначили штраф в размере 1,5 тысяч рублей", — сказал он.

Адвокат пояснил, что суда по делу не было, квитанцию на оплату штрафа ему выдали в отделе полиции.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что троих жителей Москвы задержали за порчу рекламной конструкции в районе станции метро "Университет". Задержанные были студентами вуза, против одного из них, первокурсника филологического факультета Дмитрия Петелина, было возбуждено уголовное дело по статье "вандализм". Петицию с требованием прекратить уголовное преследование подписали более 50 тысяч человек.

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий направил письмо на имя первого замглавы МВД РФ, в котором попросил не привлекать к уголовной ответственности студента. После этого уголовное дело было прекращено.