Роспотребнадзор установил причину отравления детей в крымском лагере

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Причиной отравления детей и вожатых в крымском оздоровительном лагере "Ласпи" стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин 9 июня сообщил, что в городскую инфекционную больницу поступили 16 детей и 5 вожатых из лагеря "Ласпи". Решением комиссии по ЧС лагерь был закрыт.

"Установлено, что причинами возникновения очага послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, несоблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока, нарушение технологии приготовления пищи и технологии мытья посуды, что подтверждается удельным весом нестандартных проб на пищеблоке", — говорится в сообщении.

Кроме того, у части работников пищеблока при обследовании выделен стафилококк.

"В совокупности все вышеприведенные факты послужили причинами возникновения очага группового заболевания", — отметили в ведомстве.

Роспотребнадзором начато административное производство в отношении виновных в данной ситуации. Контроль за работой оздоровительных учреждений усилен.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>