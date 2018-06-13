Жителя Коми подозревают в убийстве сына-младенца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Корткеросского района республики Коми, который подозревается в избиении до смерти своего семимесячного сына, сообщает республиканское СУСК РФ.
Отмечается, что женщина и дети 2011, 2013 и 2014 годов рождения получили травмы и были госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по статье "убийство малолетнего".
Как отмечают в ведомстве, семья состояла на профилактическом учете, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него в суд направлено ходатайство о заключении под стражу.