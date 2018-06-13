Мосгорсуд отказался освободить мужчину, испортившего картину в Третьяковке

Во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Москве. Архивное фото

Во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Игоря Подпорина, испортившего картину "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Двадцать пятого мая в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

Полиция переквалифицировала его дело с первой на вторую часть статьи 243 УК РФ, теперь ему грозит до шести лет заключения.

В апелляционной жалобе адвокат просила освободить своего подзащитного, указывая, что он признал вину и не намерен скрываться от следствия. По ее словам, суд, вынося решение об аресте, просто пошел на поводу у общественного мнения.

Сам обвиняемый мотив своих действий объяснил тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых.

Основную часть своей речи в суде адвокат посвятила разбору — изображен на картине исторический факт или выдумка. В частности, она ссылалась на речь президента России Владимира Путина, который назвал обвинения в адрес Ивана Грозного вымыслами папской курии, отметив, что историки уже опровергли версию с убийством царевича.

Адвокат рассказала о русофобии, проблемах в квалификации содеянного и неясности с ценностью картины. "Подтверждения особой ценности этой картины нам ни дознание, ни следствие не привело", — отметила защитник.

Сам обвиняемый заявил, что картина оскорбляет чувства верующих и попросил о переводе под домашний арест. "Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России. Больше слов нет", — заявил он по видеосвязи из СИЗО.

В свою очередь прокурор приобщила к делу заключение экспертов Министерства культуры, подтвердивших ценность картины. "Эксперты Министерства культуры по культурным ценностям определили, что картина — особо ценный объект культурного наследия и стоит не менее 720 миллионов рублей. В результате имевших место событий картине нанесены множественные повреждения, ущерб оценивается не менее чем в 30 миллионов рублей", — отметила прокурор.

Ранее дознаватель считал, что ущерб составил более 500 тысяч рублей.