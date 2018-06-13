Жителя Нижегородской области осудили за жестокое убийство семейной пары

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Нижегородской области приговорен к 17 годам колонии строгого режима за убийство супружеской пары, совершенное с особой жестокостью, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По данным следствия, в апреле 2017 года, находясь в гостях в городе Чкаловске, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с хозяином дома и нанес ему 37 колото-резаных ран. После этого, опасаясь, что он будет изобличен супругой погибшего, напал на нее и ударил девять раз ножом. Оба потерпевших скончались на месте преступления. Злоумышленник перенес тела в пристройку у дома и закопал в угольной куче.

"Личность преступника удалось установить только спустя два месяца после совершения преступления. Суд признал юношу виновным в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью и приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.