В Омске потушили пожар на крыше магазина

Пожар в ТЦ Магнит в Омске. 13 июня 2018

Пожар в ТЦ Магнит в Омске. 13 июня 2018

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше магазина "Магнит" в Омске, сообщила РИА Новости представитель МЧС области.

Пожар произошел в среду в магазине, расположенном в пристройке к пятиэтажному дому на 24-й Северной улице. Из опасной зоны проводилась эвакуация.

"Пожар ликвидирован в 14.06 (11.06 мск). К тушению пожара от МЧС России привлекались 65 человек и 16 единиц техники. Работали четыре звена газодымозащитной службы", — сказала представитель МЧС.

Она добавила, что площадь и причина возгорания уточняются.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.