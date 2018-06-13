В Омске ликвидировали открытое горение на крыше магазина

Пожар в ТЦ Магнит в Омске. 13 июня 2018

Пожар в ТЦ Магнит в Омске. 13 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на крыше магазина "Магнит" в Омске, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

По данным МЧС, пожар произошел в магазине, расположенном в пристройке к пятиэтажному дому на 24-й Северной улице. Из опасной зоны были эвакуированы более 40 человек. Ранее источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров.

"Открытое горение на кровле одноэтажного здания магазина "Магнит" ликвидировано, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.