Защита обвиняемого по делу "Зимней вишни" пожарного обжаловала арест

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 13 июн — РИА Новости. Защита начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" с 60 жертвами, обжаловала продление ареста, сообщается в среду на сайте Центрального районного суда Кемерово.

"В Центральный районный суд Кемерово поступила апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Генина по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" на постановление от 5 июня о продление срока содержания под стражей", — говорится в сообщении. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Кемеровский Центральный райсуд в начале июня удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей Генина до 11 сентября. Адвокат Елена Киселева ранее сообщила РИА Новости, что арест продлен заочно, так как сам Генин находится в национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, где проходит дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу.

Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

За кемеровского пожарного ранее вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Общественники просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест и создали петицию в его поддержку, которую в интернете подписали почти 50 тысяч человек.

Всего в рамках уголовного дела задержаны и арестованы 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за пожарную сигнализацию и руководителей областного МЧС.