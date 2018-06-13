Нескольким поселкам на севере Камчатки угрожает паводок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июн – РИА Новости. Главе Пенжинского района на севере Камчатки краевые власти рекомендовали ввести режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления паводковыми водами сёл Слаутное и Аянка, сообщил зампред регионального правительства Сергей Хабаров.

На сайте краевого правительства отмечается, что из-за установившейся тёплой погоды уровень воды в реке быстро понимается и уже в ближайшие несколько дней может достигнуть опасных значений.

"В настоящее время сложилась угроза возникновения чрезвычайной ситуации в Пенжинском районе. Сегодня у нас осталось 30 см до уровня воды, при котором будет подтоплено село Аянка. Ежесуточный прирост уровня составляет порядка 10-14 см, поэтому мы ожидаем достижения опасных значений в течение двух суток", — сказал Хабаров.

По его словам, в зоне вероятного подтопления ведётся постоянный мониторинг паводковой обстановки. Для минимизации возможного ущерба и своевременного реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию четверг в Пенжинский район вертолётом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России будет отправлена оперативная группа. Она доставит в район всё необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ на местах: лодки, моторы, генераторы и прочее снаряжение.