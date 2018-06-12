МЧС показало поднятый на сушу катамаран в Волгограде

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. МЧС России опубликовало снимки катамарана, поднятого на сушу со дна Волги после столкновения с сухогрузом. Фотографии доступны на сайте регионального управления ведомства.

Катамаран удалось вытащить из воды с помощью автокрана, уточнили спасатели. Поисковая операция завершена. Разлива нефтепродуктов в результате инцидента не произошло. Обследовать катамаран будут сотрудники правоохранительных органов.

Вечером в понедельник в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На прогулочном судне находились 16 пассажиров. В результате аварии 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. С родственниками погибших и пострадавших работают медики и психологи. Возбуждено уголовное дело.