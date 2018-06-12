ВОЛГОГРАД, 12 июня – РИА Новости. Волгоградские власти развернули оперативный штаб на берегу после столкновения баржи и катамарана на Волге, его возглавил губернатор Андрей Бочаров, сообщили РИА Новости в областной администрации.

"Всего на катамаране было 16 человек, хотя сам катамаран 12-местный. На берегу развернут оперативный штаб, который возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в нем участвуют руководители всех силовых ведомств региона", — сообщили РИА Новости в областной администрации.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что пять человек погибли при столкновении частного катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, на борту катамарана находились 16 человек, пятеро из которых удалось спасти, судьба остальных людей остаётся неизвестной, проводятся поисково-спасательные работы.