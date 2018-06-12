МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата по решению руководства МВД РФ направлена в Волгоградскую область для выяснения обстоятельств произошедшего с баржей и катамараном на реке Волге, сообщила пресс-служба ведомства.

"Руководством МВД России принято решение о направлении группы сотрудников ГУТ, ГУОБДД и ДГСК МВД России в Волгоградскую область для оказания практической помощи территориальному органу внутренних дел в выяснении обстоятельств происшествия с баржей и катамараном на реке Волге", — говорится в сообщении.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что пять человек погибли при столкновении частного катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, на борту катамарана находились 16 человек, пятеро из которых удалось спасти, судьба остальных людей остаётся неизвестной, проводятся поисково-спасательные работы.