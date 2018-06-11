В Пензе отчитались о временном размещении жильцов дома, где произошел взрыв

САРАТОВ, 11 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре жильца четырехэтажного жилого дома в Пензе, где в воскресенье произошел взрыв газа, разместились в пункте временного размещения, сообщила пресс-служба городской администрации.
"По информации начальника управления по делам ГОЧС по Пензе Алексея Михайлова, пострадавших среди жильцов дома нет, подъезд находится в аварийном состоянии. В подъезде проживает 15 человек. В настоящее время четверо жителей подъезда переселяются в пункт временного пребывания, который расположен в интернате №1 на проспекте Победы, 25", — говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что на месте происшествия находится глава администрации города Виктор Кувайцев для контроля за ситуацией.