В Пензе прооперировали пострадавшего при взрыве газа в жилом доме

САРАТОВ, 10 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи прооперировали сотрудника газовой службы, пострадавшего в воскресенье при взрыве газа в четырехэтажном жилом доме в Пензе, его состояние оценивается как стабильное, сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее в МЧС сообщили, что взрыв бытового газа произошел в воскресенье в 19.55 мск во втором подъезде на третьем этаже в четырехэтажном двухподъездном жилом доме по адресу: Пенза, улица Крупской, 27, в результате пострадал работник газовой службы, из дома эвакуировали 23 человека. Всего в доме 1962 года постройки 32 квартиры, в которых зарегистрированы 57 человек. В прокуратуре отметили, что в результате взрыва, предварительно, в стене образовалась трещина.

"Сотрудник АО "Метан" получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время он прооперирован, состояние стабильное", — говорится в сообщении.