В Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 70 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Порядка 70 человек эвакуировали из жилого дома в Санкт-Петербурге из-за пожара, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре в доме 29 на улице Союза Печатников поступило в 19.44 мск. Происходит горение в квартире на 6-м этаже и на кровле в разноуровневом 6-7-этажном доме с мансардой.

"Из здания эвакуировано 70 человек. В 20.37 ранг пожара повышен до №2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 19 единиц техники и 85 человек личного состава.