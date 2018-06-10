Губернатор потребовал устранить возгорание мусорного полигона под Саратовом

САРАТОВ, 10 июн — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в воскресенье потребовал от подчиненных в сжатые сроки устранить возгорание полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях Саратова, на задымление от которого жалуются местные жители, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее в минприроды области сообщили, что возгорание с сильным задымлением на полигоне ООО "СТМ-Капитал" утром 7 июня обнаружили инспекторы ведомства во время мониторинга Саратовского района. Площадь открытого горения оценивалась примерно в 1 гектар. Открытый огонь был ликвидирован в тот же день, а площадь тления сокращена до 0,5 гектара. Роспотребнадзор в ближайшей жилой зоне от полигона не выявил превышения ПДК загрязняющих веществ.

"Глава региона потребовал принять меры по увеличению единиц техники, задействованной на отсыпке грунта тлеющей поверхности, определить дополнительные необходимые меры для локализации возгорания. Губернатор подчеркнул, что необходимо в короткие сроки устранить задымление, на которое жалуются жители района, и обеспечить требования по содержанию полигонов ТБО", — говорится в сообщении.

Ранее управление Росприроднадзора по региону сообщило, что работа полигона приостановлена, вблизи объекта содержание оксида углерода в 1,5 раза выше ПДК. В прокуратуре региона заявили, что выявили ряд нарушений в деятельности полигона. Росприроднадзор и Роспотребнадзор возбудили административные производства по факту возгорания на объекте.