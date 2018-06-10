В Тюменской области три человека погибли в результате крупного ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Трое погибли и четыре человека госпитализированы в результате крупного ДТП на 184-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск с участием грузовика и шести легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 23.44 местного времени в субботу (21.44 мск). Грузовик совершил наезд на шесть легковых автомобилей.

"Четыре человека госпитализированы и трое погибли", — сказал собеседник агентства.