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Происшествия

Грозовский находится под особым контролем администрации мурманской колонии

Сюжет:
Приговор священнику Глебу Грозовскому (14)
17:2709.06.2018
(обновлено: 17:30 09.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлеб Грозовский. Архивное фотоГлеб Грозовский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Осужденный за надругательство над тремя девочками в православных лагерях, отстраненный от служения священник Глеб Грозовский находится под особым контролем администрации исправительной колонии, сообщил РИА Новости в субботу глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мурманской области Валерий Бабурин.

Ребенок. Архивное фото
© Fotolia / Roman Bodnarchuk
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Ранее сообщалось, что после вступления приговора в законную силу Грозовский был этапирован в исправительную колонию №16 в поселке Мурмаши Мурманской области, где до сих пор находится в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Сестра отстраненного от служения священника Любовь Грозовская сообщала, что после поступления туда документа из суда, сообщающего о вступлении приговора в законную силу, ее брата переведут в колонию.

"По последней информации, он находится в ПФРСИ, у него все хорошо, он под контролем администрации. Поскольку статья такая, мягко говоря, нехорошая, администрация проявляет контроль особый к этим гражданам, чтобы все в порядке с ними было", — сказал Бабурин.

По его словам, Грозовский, скорее всего, будет отбывать наказание в ИК №17 строгого режима, которая находится в Мурманске. Собеседник агентства предположил, что весь июнь Грозовский еще будет находиться в ПФРСИ.

Ребенок у окна. Архивное фото
© Flickr / woodleywonderworks
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Как установил суд, в 2009 году Грозовский надругался над девочкой в православном лагере на острове Коневец на Ладожском озере, а в 2013 году — еще над двумя в лагере на острове Кос в Греции. Мужчина был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить каждой из троих потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Приговор вступил в законную силу 13 апреля. На прошлой неделе на приговор была подана кассационная жалоба.

С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения. Гатчинская епархия вопреки вступлению приговора в законную силу пока не планирует лишать Грозовского священнического сана. По словам представителей епархии, вопрос будет поднят только после прохождения дела по всем судебным инстанциям, включая Верховный суд РФ.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Тузик Дворовый
«Гатчинская епархия вопреки вступлению приговора в законную силу пока не планирует лишать Грозовского священнического сана» - вот такими действиями РПЦ отдаляет от себя тех кто ещё не отвернулся от православия. Так и хочется спросить, что это глупость или измена Гатчинской епархии? Ладно Гатчинском епархия а патриарх куда тогда смотрит? Или это в РПЦ считается нормальным и у них там круговая порука?
17:37
09.06.2018
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andreas.globetrotter
Наверное, в колонии Грозовому выделили очень привилегированную шконку, отгороженную занавеской.
17:34
09.06.2018
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