Грозовский находится под особым контролем администрации мурманской колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Осужденный за надругательство над тремя девочками в православных лагерях, отстраненный от служения священник Глеб Грозовский находится под особым контролем администрации исправительной колонии, сообщил РИА Новости в субботу глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мурманской области Валерий Бабурин.

Ранее сообщалось, что после вступления приговора в законную силу Грозовский был этапирован в исправительную колонию №16 в поселке Мурмаши Мурманской области, где до сих пор находится в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Сестра отстраненного от служения священника Любовь Грозовская сообщала, что после поступления туда документа из суда, сообщающего о вступлении приговора в законную силу, ее брата переведут в колонию.

"По последней информации, он находится в ПФРСИ, у него все хорошо, он под контролем администрации. Поскольку статья такая, мягко говоря, нехорошая, администрация проявляет контроль особый к этим гражданам, чтобы все в порядке с ними было", — сказал Бабурин.

По его словам, Грозовский, скорее всего, будет отбывать наказание в ИК №17 строгого режима, которая находится в Мурманске. Собеседник агентства предположил, что весь июнь Грозовский еще будет находиться в ПФРСИ.

Как установил суд, в 2009 году Грозовский надругался над девочкой в православном лагере на острове Коневец на Ладожском озере, а в 2013 году — еще над двумя в лагере на острове Кос в Греции. Мужчина был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить каждой из троих потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Приговор вступил в законную силу 13 апреля. На прошлой неделе на приговор была подана кассационная жалоба.

С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения. Гатчинская епархия вопреки вступлению приговора в законную силу пока не планирует лишать Грозовского священнического сана. По словам представителей епархии, вопрос будет поднят только после прохождения дела по всем судебным инстанциям, включая Верховный суд РФ.